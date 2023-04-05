Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu: Hesabını soracağız!
Deprem bölgesinde kira fırsatçılığı yapanlara karşı önlem alınacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız. Bunların üzerine gideceğiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 24 ve TV 360 ortak yayınına katıldı.
Helin Aslan'ın moderatörlüğünde Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yüksek kira fırsatçılığı yapanlara karşı önlem alınacağını bildirdi.
Deprem fırsatçılarına geçit yok!
Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımız kiraların oralarda (deprem bölgesi) yüksek olduğundan şikayet ediyorlar, bunların üzerine gideceğiz, yüksek kira uygulamasını yapanlara da bunların hesabını yargı vasıtasıyla soracağız."
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