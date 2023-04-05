  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu: Hesabını soracağız!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu: Hesabını soracağız!

Yeniakit Publisher
2023-04-05 23:16:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu: Hesabını soracağız!

Deprem bölgesinde kira fırsatçılığı yapanlara karşı önlem alınacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız. Bunların üzerine gideceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 24 ve TV 360 ortak yayınına katıldı.

Helin Aslan'ın moderatörlüğünde Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yüksek kira fırsatçılığı yapanlara karşı önlem alınacağını bildirdi.

Deprem fırsatçılarına geçit yok!

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız kiraların oralarda (deprem bölgesi) yüksek olduğundan şikayet ediyorlar, bunların üzerine gideceğiz, yüksek kira uygulamasını yapanlara da bunların hesabını yargı vasıtasıyla soracağız."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23