Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok daha güçlü bir şekilde hazırlanmış olacaksınız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda salondakilerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak katılımcıların talebini iletti.

Mahalle başkanlarının ricasını geri çevirmeyerek onları selamlayan Erdoğan, buluşmanın ve yapılacak istişarelerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, şunları ifade etti:

"2023'e çok daha güçlü ve verimli bir şekilde hazırlanmış olacaksınız"

"Biliyorum ki sizler şu anda 2023'ün hazırlıkları içerisindesiniz. Bizler de bildiğiniz gibi cuma, cumartesi iki gün Türkiye Afrika Liderler Zirvesi'ni gerçekleştirdik ve dün akşam bu liderler zirvesini de tamamladık. Böyle bir dönemde şu anda sizlerin de bir araya gelişi, bu zirveyi sizin de yapışınız bana ayrı bir mutluluk veriyor. Sizleri tebrik ediyorum. Rabbim feyzinizi arttırsın, istişarelerinizi bereketli kılsın inşallah. Ve biz biliyoruz ki bütün işlerde istişare bize bir emri ilahidir, siz de bu emri ilahinin gereğini yerine getirmek suretiyle inşallah 2023'e çok daha güçlü, çok daha verimli bir şekilde hazırlanmış olacaksınız."

"Kızıl elmanın ne olduğunu söylemek çok önemli"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki sessiz devrimin üreticisi olduğunu dile getiren Kabaktepe, "Bir şeyi üretmek çok önemlidir. Ne yapacağını bilebilmek, ufuk koyabilmek, vizyon koyabilmek, gelecek tasavvuru koyabilmek, hedef belirlemek, kızıl elmanın ne olduğunu söylemek çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan'ın siyaset sahnesine çıktığı günden itibaren sadece İstanbul'a değil, Türkiye'ye ve dünyaya dair sevdasının takipçisi olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "(Mahalle başkanları) Sizler de destekçisi oldunuz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in de katıldığı kampta, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu bir sunum yaptı.