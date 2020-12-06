Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna taşınırken Çengelköy'de bir dondurmacıya uğradı ve dondurma aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunun açılışı için canlı bağlantıyla katıldığı Çengelköy'deki Vahdettin Köşkünden akşamüstü ayrıldı ve Kısıklı'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin güzergahında bir pastaneye uğrayıp alışveriş yaptı. Erdoğan pastaneden dondurma aldı ve çalışanlarla bir süre sohbet etti.