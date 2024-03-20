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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankırı'da vatandaşlarla buluşacak
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankırı'da vatandaşlarla buluşacak

Yeniakit Publisher
2024-03-20 22:48:00 - 2024-03-20 22:51:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankırı'da vatandaşlarla buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Perşembe günü Çankırı’da vatandaşlara seslenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Perşembe günü Çankırı’da vatandaşlarla buluşacak. Saat 16.00’da Belediye Meydanında gerçekleşecek mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara seslenecek.

Yoğun katılımın olması beklenen mitingin hazırlıklarına başlandı.

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