Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankırı'da vatandaşlarla buluşacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Perşembe günü Çankırı’da vatandaşlara seslenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Perşembe günü Çankırı’da vatandaşlarla buluşacak. Saat 16.00’da Belediye Meydanında gerçekleşecek mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara seslenecek.
Yoğun katılımın olması beklenen mitingin hazırlıklarına başlandı.
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