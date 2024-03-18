Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Şehitler Abidesi'nde konuştu: Bizler için alınacak dersler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Dünya tarihinde eşine nadir rastlanır bir destanla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz.

Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz.

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Ülkemizin bilhassa geçtiğimiz 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz.

Çanakkale'de milletimiz düşmana geçit vermemiştir. Dün Çanakkale'de yakılan ateş Cumhuriyetin ilanı ile neticelenmiştir.

Bu destandan bizler için alınacak dersler var.

Ayrıntılar geliyor...