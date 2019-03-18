Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii’ni havadan inceledi Çanakkale’deki programının ardından helikopterle İstanbul’a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii’ni havadan inceledi.

Çanakkale’deki programının ardından helikopterle İstanbul’a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii’ni havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale’deki programının ardından helikopterle İstanbul’a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda Çamlıca Camii’ni havadan inceledi.

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