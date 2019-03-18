Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii’ni havadan inceledi
Çanakkale’deki programının ardından helikopterle İstanbul’a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii’ni havadan inceledi.18 Mart 2019 Pazartesi 20:05
Çanakkale’deki programının ardından helikopterle İstanbul’a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii’ni havadan inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale’deki programının ardından helikopterle İstanbul’a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda Çamlıca Camii’ni havadan inceledi.
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