500 yıl öncesini hatırlatan Erdoğan’dan İsrail’e ayar: Merhametimizi törpülemeyin!

Bugün İstanbul’da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. Mitinge çok sayıda lider katılırken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihe geçecek açıklamalar yaptı.

Erdoğan, Osmanlı’nın yüzyıllar önce İspanya’daki Yahudileri kurtarmasını hatırlatarak, bugün Gazze’de soykırım yapan İsrail’e seslendi.

Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin

Erdoğan şunları söyledi:

Gazze halkının şanlı duruşu tarihe yazılacaktır. Bu ruh ve heyecan Filistin halkında hep vardı. Gazzeli dişleriyle yurdunu savunmaya hazır. Ne diyor bu ahlaksızlar, gidin diyorlar. Şu ülkeye geçin diyorlar. Bu söze kulak verip yola düşenlerin de üzerine bomba yağdırıyorlar. Çünkü bunlar sadece öldürmeyi bilir. Zalimlerin Filistin halkının hayatından defolup gittiğini de göreceğiz. İsrail'in 75 yıldır sürdürdüğü zulüm de elbet bir gün bitecektir. Sırtını dayadığı Batı çekip gidecektir.

Türkiye tıpkı 500 yıl önce olduğu gibi başı dara düşen her mazlumla birlikte bu insanların da umudu olacaktır. Boyunuzu da çapınızı da aşan tavırlarla, sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin. Gelin bize kulak verin. Kendinizin ve çocuklarının geleceği için belki de ilk defa hayırlı bir adım atın.

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Erdoğan'ın konuşmasının tamamı: