Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada durumun kötüleşmesi halinde...

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Etiyopya ile ilişkilere yeni bir ivne kazandırdık. Etiyopya'da müşterek mazimizin ve dostluğumuzun nişanesi olan birçok ata yadigarı eser mevcuttur. Bugünkü görüşmelerimizde bölgesel ve ikili ilişkilerimizi de ele aldık.

Etiyopya'nın barışı ve huzuru bizim için önemlidir. Burada durumun kötüleşmesi halinde yaşanan olumsuzluklar tüm bölge halkını etkileyecektir.

Sözlerime son verirken; FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildiğini sizlerle patlaşmak istiyorum."