  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Putin'den Afganistan teması
Gazeteci Emre Erciş'e yapılan silahlı saldırıda sıcak gelişme
Boris Johnson için karantina önerisi
Demba Ba ayrıldı! Sadece 47 dakika sürdü
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada durumun kötüleşmesi halinde...
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada durumun kötüleşmesi halinde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alındığını belirten Başkan Erdoğan, FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının Maarif Vakfı'na devredildiği bilgisini de paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 18:51:00 - 2021-08-18 19:06:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada durumun kötüleşmesi halinde...

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Etiyopya ile ilişkilere yeni bir ivne kazandırdık. Etiyopya'da müşterek mazimizin ve dostluğumuzun nişanesi olan birçok ata yadigarı eser mevcuttur. Bugünkü görüşmelerimizde bölgesel ve ikili ilişkilerimizi de ele aldık.

Etiyopya'nın barışı ve huzuru bizim için önemlidir. Burada durumun kötüleşmesi halinde yaşanan olumsuzluklar tüm bölge halkını etkileyecektir.

Sözlerime son verirken; FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildiğini sizlerle patlaşmak istiyorum."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay