Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı Osmanlı tokadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kongresi öncesi yaptığı konuşmada, "81 milyon tek milletiz. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Bunun adı ne olacak, Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar." İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kongresi öncesi salonun önünde bekleyen vatandaşlara açıklamalar yaptı. 24 Haziran seçimlerine vurgu yapan Erdoğan, "Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Bunun adı ne olacak, Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler." dedi.

"SEÇİM BEYANNAMEMİZİ ANKARA'DA AÇIKLAYACAĞIZ"

Salonun önündeki kalabalığa seslenen Erdoğan, "Maşaallah, maşaallah. İstanbul yine bugün bir başkasın, her zaman anlı, şanlı duruşunla bir başkasın İstanbul. Birazdan manifestomuzu açıklayacağız. Bu manifesto ile Başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız. Ardından da seçim beyannamemizle neler yaptık, neler yapacağız Ankara'da açıklayacağız. Yaptıklarımız, yaşadıklarınızdır. Bir de yapacaklarımız var. 24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Buna hazır mıyız? İstanbul'da il teşkilatımız bir kan değişimine gidiyor. 6. olağan kongrede yeni bir yönetim başa geliyor. Hep birlikte seçime hazırlanacağız." diye konuştu.

"16 YILLIK YOLCULUĞUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

"İstanbul'da, Türkiye'den ne ararsan hepsi var." diyen Erdoğan, "Kardeşlerim, evelallah biz hiçbir beşer planında kulun önünde eğilmedik, biz sadece Allah'ın huzurunda eğildik. Zira bizim ahdimiz var, bu ahdimizden bugüne kadar taviz vermedik, bundan sonra da vermeyiz. Rabbime hamd ediyorum, sizler gibi yol arkadaşları nasip etti. 16 yıldır sizlerle bu yolculuğu sürdürüyoruz. Milletimizin vereceği vekaletle bu yolculuğa devam edeceğiz. Sizden bir ricam var, bizim Rabiamızı biliyorsunuz, bundan taviz yok. Öyle bir haykırın ki, tüm dünya duysun." şeklinde konuştu.

"BUNUN ADI, OSMANLI TOKADI OLACAK"

Birlik mesajı veren Erdoğan, terörle mücadeleye de değinerek, "81 milyon tek milletiz. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Bunun adı ne olacak, Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar. Hani o bazıları bölme gayretine falan girdiler, neyi bölüyorsunuz? Ne oldu, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te f-16 olduk, tepelerine, tepelerine bindik. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 415 oldu. Rahat durmazlarsa devam. Ne oldu Cerablus'a indik, Afrin'e girdik. Taciz nerdeyse gideriz. Sınır ötesine geçtik niye, rahat durmadılar. Bu millete yan bakana tahammül yok. Her türlü oyunu oynadılar ama tutmadı. Bu millet asil bir millet, yüce bir millet. Yeter ki beraberliğimiz koruyalım. Tek devlet diyeceğiz. Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya'ya. Biletlerini de alırız. Bu topraklarda onlara yer yok." dedi.