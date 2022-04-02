Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara acımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan fırsatçıları uyardı.

Cumhubaşkanı Erdoğan, "Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken günlerdir. Milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız denetim ve mevzuat çalışmaları içindedir. Bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Tarım, Turizm ve inşaat sektöründeki hareketlenme istihdamı olumlu etkileyecektir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimizden sabırlı olmasını istiyorum. Rabbimiz bize insanın ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Daha çok çalışacağız, birbirimize daha çok güveneceğiz, 2023'te ülkemizi dünyada bambaşka bir yere taşıyacağız.