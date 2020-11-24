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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın YİK üyeliğinden ayrılma talebini kabul etti
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın YİK üyeliğinden ayrılma talebini kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:13:35 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın YİK üyeliğinden ayrılma talebini kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyeliği görevinden ayrılma talebini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, Sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımında bulunuldu.





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