Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne müjdesi verdi? Erdoğan’ın bugün açıklayacağı yeni müjdesi ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en büyük 3’üncü limanı olan Karadeniz kıyısındaki Filyos Limanı’nı bugün açacak. Filyos Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak ve uluslararası deniz ticaretinde de önemli bir konum alacak. Başkan Erdoğan'ın, limanın açılışında önemli bir müjdeyi de vermesi bekleniyor.

Erdoğan’ın bugün açıklayacağı yeni müjdesi ne?

Erdoğan’ın vereceği yeni müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama yurt dışında da büyük yankı uyandırırken yabancı haber ajanslarının da gündemine oturdu. Konu hakkında özel bir haber hazırlayan Bloomberg konu hakkında yetkili isimlerle yapılan görüşmelere dayandırdığı haberinde Amasra-1 kuyusunda önemli miktarda doğalgaz rezervi bulduklarını ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan doğalgaz müjdesi

Türkiye, 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yeni bir müjde vermesi bekleniyor. Türkiye'nin geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv tespiti ve yeni gaz keşfine yönelik sondajlarla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

İlk müjde geçen yıl Fatih sondaj gemisinden gelmişti. Fatih'in Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki gaz keşfi, yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük, tüm gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti.Uluslararası Enerji Ajansı, keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünün 80 milyar doların üzerinde olduğunu hesapladı. Keşfin ardından bölgede ilk gaz üretiminin 2023'te başlayarak Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilmesi için çalışmalar hızla devam etti.