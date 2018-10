Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim CHP’nin sonunu getirecek

Partisinin “Kadın Kolları Eğitim Programı”na katılarak, partililere hitap eden Erdoğan, umudu olmayan ana muhalefetin, sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyeceğini belirterek şöyle konuştu: “Daha şimdiden, bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak kurmak için kirli pazarlıklara girişmeleri boşuna değildir. Bir taraftan bölücü terör örgütü siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar diğer taraftan da Suriyeli muhacirlere zalim Esad’ın diliyle saldırıyorlar.

Her seçim döneminde olduğu gibi bu sefer de muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkı içerisinde olabilirsin çünkü sen, muhacir nedir, onu bilmezsin.

Irkçı kelimelerle, tam da CHP’ye yaraşır şoven ifadelerle, savaştan kaçan mazlumları hedef alarak 3-5 oy kazanacaklarını düşünüyorlar. 7 yıldır büyük bir sabır ve alicenaplıkla Suriyeli mazlumlara ev sahipliği yapan bu milleti galeyana getirmek için söylemedik yalan bırakmıyorlar. Fakat tüm çabalarına, kışkırtmalarına rağmen Türk milletinin basireti ve ferasetini aşamadılar. Buna rağmen her seçim döneminde aynı şeyleri yapıp aynı sonuç ummaktan bir türlü kendilerini kurtaramıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Mart 2019 seçimlerinde de sonuç aynı olacak. İnşallah yine aynı hezimeti yaşayacaklar. Mart 2019 seçimleri, sıradan bir seçim değildir. Bu mahalli idareler seçimi belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır. Çünkü bu ana muhalefetin başındaki zat sadece millete değil aynı zamanda CHP’nin başına da bela... CHP’yi de bizim özellikle bundan kurtarmamız lazım. Bazen dostlar ‘Ya bunla uğraşmaya gerek yok. Varsın orda kalsın bu sizin hayrınıza’ diyorlar. Bunu diyenler de var.”

Cumhur İttifakı’nı devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EKOTÜRK televizyonunun canlı yayınına katılarak soruları cevaplandırdı.

Erdoğan, MHP ile yerel seçimdeki muhtemel ittifaka ilişkin şunları söyledi: "Benim ve Sayın Bahçeli'nin görevlendirdiği arkadaşlar var, şu anda görüşmelerini yapıyorlar. Bu arada bizim de Bahçeli ile bir araya gelmek suretiyle atacağımız adımlar var ama henüz somut olarak 'şu şöyle olacak, bu böyle olacak' diye bir şey yok. Temelini Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız, onu devam ettireceğiz."

AK Parti’nin her seçimden gücünü artırarak çıktığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: Mart 2019 yerel seçimlerinde de yine çok ciddi bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Çünkü partimizin tüm kadroları buna hazır. Bu azimle, bu gayretle inşallah ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız.