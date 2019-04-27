Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi CHP ve HDP’den ziyade 2002 yılına kadar birlikte yürüdüğümüz birilerinin sözleri üzüyor" .

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi CHP ve HDP’den ziyade 2002 yılına kadar birlikte yürüdüğümüz birilerinin sözleri üzüyor"

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