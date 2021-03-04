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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize meydan okumalarına rağmen...
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize meydan okumalarına rağmen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 14:24:00 - 2021-03-04 14:40:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize meydan okumalarına rağmen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’nde konuştu. 

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Bu toplantıyla zirve dönem başkanlığını Pakistan’dan devralırken Bakanlar Konseyi Başkanlığını da Türkmenistan’a devrediyoruz.

Çalışmalarımızı meydan okumalarına rağmen tüm kararlılıkla sürdürdük. Türkiye olarak zorlu süreçte elimizdeki imkanları tüm insanlığın hizmetine sunduk. Dost, kara günde belli olur inancıyla 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Yerli aşıda da büyük mesafe sağladık.

Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz.

Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir.

Ecobank üyesi olmayan ülkelere üyelik çağrımızı tekrarlıyorum.

Ayrıntılar hazırlanıyor..

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