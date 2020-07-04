Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir kaybedersek onların kaybı on olacaktır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dünya ekonomisinin en önemli merkezlerinden olan İstanbul konumunu daha da pekiştirecek.

Salgının dünya ekonomisinde küçülmeye yol açtığı bu önemde Türkiye olumlu ayrışacaktır.

Yeni döneme hazırlık için vergi mekanizmalarının etkin ve hızlı işletilmesi öngörülebilirliğin temel şartıdır.

2018 Ağustos'taki kur saldırısının önünü kurduğumuz mekanizmalarla kestik. Türkiye'nin salgın sürecinden güçlü çıkması birilerini rahatsız etti. Biz bir kaybedersek onların kaybı beş olacaktır, on olacaktır.

İngiltere, Türkiye'yi karantinadan muaf tutarak iki ülkenin de kazanacağı bir iklim oluşturdu.

Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

Normalleşme döneminde Türkiye pozitif ayrışan bir ülke oldu. Salının etkisi en aza indirilmiş durumda. Türkiye bu sürecin etkilerini çok daha az yaşayan ve atlatan ülkelerden bir tanesi oldu ve olmaya devam ediyor. Özellikle reel kesim güven endekslerinde ciddi yükselişler sağladık. Büyümenin önemli göstergesi olan PMI endeksinde yükseliş 2018 yılı Şubat ayından bu yana olan en yüksek değere ulaştı. Borsa İstanbul özelinde dünyadaki borsalara kıyasla BİST Mayıs ayında tekrar 100 bin puanın üzerine çıktı ve yılbaşındaki seviyesini aşmış oldu. BİST 100 endeksinde son 11 yılın en güçlü ve en yüksek değer kazancını ortaya koydu. Sadece birkaç tanesini paylaştığım bu göstergeler Türkiye'nin pandemi döneminde ortaya koyduğu performansın, sıkıntılara rağmen, devletimizin hükümetimizin devreye aldığı tüm adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor.

Spekülatif kur saldırıları ve yaptırım süreçlerinin üstesinden nasıl geldiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi döneminde de birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz. 2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek. Biz milletimizle hep kolkola omuz omuza yürüdük.

Önümüzde çok uzun bir yol var. Normalleşme sürecinden hedeflerimizin üstünde çıkış yapacağız. Hizmete aldığımız binamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.