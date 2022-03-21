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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya gidecek
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 11:50:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya gidecek

Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmeler NATO'nun yakın takibinde. İttifakın liderleri, sürece ilişkin değerlendirme yapmak için ilk olarak 25 Şubat'ta videokonferans yöntemiyle toplandı. Şimdi de Brüksel'de bir araya gelecekler.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğinde NATO üyesi ülkelerin liderleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile sürekli dirsek temasındaydı. Hem telefon ile hem de yüz yüze birçok görüşme yaptı.

Erdoğan beraberindeki heyetle 23-24 Mart tarihlerinde Belçika'da olacak. Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderlerine anlatacak. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem kendisinin hem de kurmaylarının gerçekleştirdiği diplomatik girişimlerine vurgu yapacak. Ankara'nın çözüm önerileri üzerinde duracak.

NATO liderleri, zirvede, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin bundan sonra yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. İttifakın savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirecek adımları konuşacak.

Zirveye aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltereBaşbakanı Boris Johnson'ın da bulunduğu liderler katılacak.

Başkan Erdoğan, NATO zirvesine katılacak devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

 

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