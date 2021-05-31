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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika ve Azerbaycan’a gidiyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika ve Azerbaycan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da NATO zirvesine katılacak, ardından da Azerbaycan'a gidecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 14:13:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika ve Azerbaycan’a gidiyor

 Yeni Akit/Ankara 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da NATO zirvesine katılacak, ardından da Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-14 Haziran tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO zirvesine katılacak. Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Biden ile görüşecek. Erdoğan Brüksel'deki zirvenin ardından da 14-16 Haziran tarihleri arasında da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

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