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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da facianın yaşandığı maden sahasında
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da facianın yaşandığı maden sahasında

Diyarbakır'daki programını erteleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bartın'da facianın yaşandığı maden sahasında incelemelerde bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 14:30:00 - 2022-10-15 15:02:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 40 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalar ve maden sahasındaki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bilgi aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçen Erdoğan, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

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