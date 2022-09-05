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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkanlar'a gidiyor!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkanlar'a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve Balkanlar'daki gelişmelerle ilgili görüş teatisinde bulunmak üzere 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde sırasıyla Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 18:39:00 - 2022-09-05 18:47:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkanlar'a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde sırasıyla Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Yapılacak görüşmelerde 3 ülkeyle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, başta ortak altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması; ayrıca Balkanlar’daki gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.

İslam Kültür Merkezi’nin açılışına da katılacak

Ziyaret çerçevesinde her üç ülkede de iş forumları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan’ın Sisak Şehri’nde İslam Kültür Merkezi’nin açılış törenine de katılacak.

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