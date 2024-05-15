Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Yerlikaya'nın kritik mesajına ilişkin soruyu cevapsız bıraktı!

Partisinin Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla bağlantılı Ankara Emniyeti'nde yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medyada açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili soruya cevap vermedi.

Gazetecilerin "İçişleri Bakanı size de bir operasyon yapıldığını söyleyerek bir sosyal medya mesajı paylaştı..." sözlerine karşılık vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyüşünü sürdürdü.

Bakan Yerlikaya sabah saatlerinde şu mesajı paylaşmıştı:

Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz.

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Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız.

Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.

Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz.

Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız.

Aziz Milletimiz müsterih olsun;

Nasıl Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek; bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız.