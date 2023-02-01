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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetti! İşte herkesin aradığı o film
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetti! İşte herkesin aradığı o film

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, muhalefetin içine düştüğü hali "bir komide filminden alıntı" diyerek diyaloglar halinde anlatmıştı. İşte Erdoğan'ın bahsettiği o film...

Yeniakit Publisher
2023-02-01 13:47:00 - 2023-02-01 13:53:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü AK Parti Grup toplantısında muhalefetin halini bir komedi dizisinden alıntılar yaparak anlattı. Haluk Bilginer, Ali Sunal ve Haldun Dormen'in başrollerini paylaştıkları "Sayın Bakanım" dizisi 2004-2005 yılları arasında atv'de yayımlanmıştı. Erdoğan o filmi şu sözlerle anlatmıştı:

"Aday tantanasından politika metni fiyaskosuna kadar, ülkemizde bir dönem bu konuları işleyen bir bölümü hatırladım, muhalefetin amacı iktidarı gelmek değil midir diyen bir oyuncu, 'Türkiye'de muhalefetin amacı iktidar olmak değil, muhalefetten düşmemektir' diyor. Bir diğer oyuncu da 'muhalefette olmak, iktidarda olmaktan daha iyidir, aynı maaşı alırsın, sorumluluk altına girmezsin"

Sayın bakanım dizisi atv'de yayınlandı

Haluk Bilginer, Ali Sunal ve Haldun Dormen'in başrollerini paylaştıkları "Sayın Bakanım" dizisi 2004-2005 yılları arasında atv'de yayımlanmıştı. İlk bölümü 1 Ekim 2004 tarihinde yayımlandı. Bir İngiliz siyasi komedi dizisi olan Yes Minister'ın Türkçeye uyarlanmış hâli olan dizi, 14. bölümü ile ekranlara veda etti. Başrollerini Haluk Bilginer, Kenan Işık, Ali Sunal ve Haldun Dormen paylaşmıştır. Senaristliğini Haluk Özenç üstlendi.

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