Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yle görüşecek! İşte ele alınacak konular
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Erdoğan ve Bahçeli'nin Kahramanmaraş merkezli depremler ve seçim başta olmak üzere birçok konuyu görüşmesi bekleniyor.
Türkiye deprem fırtınasının içinden geçerken siyaset de hareketlendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya geri dönmesiyle birlikte Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkladı.
ERDOĞAN'LA BAHÇELİ GÖRÜŞECEK
Yaşanan bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
İŞTE ELE ALINACAK KONULAR
Erdoğan ve Bahçeli'nin Kahramanmaraş merkezli depremler ve seçim başta olmak üzere birçok konuyu görüşmesi bekleniyor.
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