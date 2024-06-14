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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü! İslam dünyasına birlik mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü! İslam dünyasına birlik mesajı

Yeniakit Publisher
2024-06-14 16:54:00 - 2024-06-14 16:56:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü! İslam dünyasına birlik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu İtalya'da BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnazia'da temasları kapsamında Al Nahyan ile görüşmesinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İSLAM DÜNYASINA BİRLİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam Dünyası'nın birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.
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MURAT ALAN ZİYARETİ TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ve İtalya ziyaretini takip eden gazeteciler arasında Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan da yer alıyor.

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