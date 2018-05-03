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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ayla" ile görüştü

Güney Kore'de resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ayla" ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti.

Erdoğan, başkent Seul'de konakladığı otelde, Ayla filminin gerçek kahramanı Eunja ile bir araya geldi.

SÜRPRİZ KONUK

Tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Ayla filminin başrol oyuncusu Kim Seol da vardı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Kim Seol ile çekildiği fotoğrafı Twitter hesabından takipçileri ile paylaştı.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 07:52
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