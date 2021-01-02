Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da tekbirlerle karşılandı
Cuma namazını Ayasofya’da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiye girişte cemaat tarafından tekbirlerle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının ilk Cuma namazını dün Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı. Erdoğan'ın camiye girmesiyle birlikte büyük bir heyecan oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görenler; tekbir getirip 'Reis' diye seslendi. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Cemaatten bazıları ayağa kalkıp Erdoğan'ı karşılamak istedi, bu sırada 'ayağa kalkmayın' uyarıları yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görenler; tekbir getirip 'Reis' diye seslendi. O anlar kameralara böyle yansıdı.