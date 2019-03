Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Aşkınan çalışan yorulmaz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim dönemindeki enerjisi hakkında Twitter’dan kendisine soru soran gence, “Aşkınan çalışan yorulmaz” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berk Can Doğan isimli kişinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kendisine,“Ben evden okula hatta markete gittiğimde yoruluyorum; Cumhurbaşkanımız her gün iki üç ili nasıl geziyor? Bu nasıl bir enerjidir. Bir gün içerisinde neler yaptığını, bu kadar programa nasıl yetiştiğini, yanında olup görmek isterdim” şeklinde yaptığı paylaşıma cevap veren Erdoğan, “Berk Can kardeşim, "Aşkınan çalışan yorulmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ile bir organizasyona katılmak istediğini belirten Berk Can Doğan’a ayrıca, “Milletimizle kucaklaşmak bize yorgunluk değil, ancak mutluluk getirir. Bir gün inşallah bir miting temposu içerisinde görüşürüz” ifadelerini kullandı.