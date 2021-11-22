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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması | Asgari ücret ne kadar olacak?
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması | Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret son dakika açıklaması | Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak olan zam oranını araştırıyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 4 bin lira olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 19:45:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması | Asgari ücret ne kadar olacak?

22 Kasım Pazartesi günü merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması | Asgari ücret ne kadar olacak?  

 Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu konuya değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız. Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz. Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kur açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan kur açıklaması

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kur açıklaması

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