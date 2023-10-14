Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramızda güvenlik sorunu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde yaptığı konuşmada, özellikle bir konuyu ifade etmek istediğini dile getirerek, "O da şudur. Gazze şu an itibarıyla mazlumdur, mağdurdur ama İsrail'in böyle bir mazlum durumu söz konusu değil." ifadesini kullandı.

NATO'da beraber oldukları Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye uçak gemilerini göndermesinin barışa, sükunete, diyaloğa, diplomasiye ve taraflar arasında tansiyonun düşürülmesine hiçbir katkı sağlamadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi çok daha önemlisi Amerika'nın Dışişleri Bakanı, benim Dışişleri Bakanımla görüşme yapıyor. 'İsrail'e, Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum.' diyor. Bu nasıl bir politikacı? Bu nasıl bir yaklaşım? Bunu söylediğin zaman sana karşındakiler de şunu söylerse, 'Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum.' derse ne diyeceksin? Bak biz 'Yahudi, öbür tarafta Türk, öbür tarafta şu, bu.' demiyoruz. Ya karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın. Ya o çocukların halini görmüyor musun? O şehit edilen yavruların halini görmüyor musun? Annelerinin, babalarının ne hale geldiğini görmüyor musun? Ne diyor? Düşünün, 'Ben seninle Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil bir Yahudi olarak konuşuyorum.' diyor. Biz bugüne kadar hiç böyle yaklaşmadık. Ülkemdeki İsrail Büyükelçiliklerini şu anda her türlü korumanın altına aldık. Çünkü bu tür dönemlerde her şey olabilir. Biz ülkemizdeki büyükelçilikleri hep 'Bizim güvencemiz altında olması gerekir.' diyerek güvence altında tuttuk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye SİHA tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye'ye ilişkin açıklamalarına değinerek, şöyle devam etti:

"Amerika Başkanı'nın dün Suriye konusunda yaptığı açıklamadaki yaklaşımı, biz de kendilerinin bölgedeki faaliyetleri için ifade ediyoruz. Yani Amerika'nın, PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler, Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir. Biz Amerika'yla NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. Peki bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü? Düşürdü. Biz seninle NATO'da nasıl beraberiz ya? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aramızda güvenlik sorunu var. Söz konusu açıklama, müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi Suriye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerine de cesaret vermektedir. Ülkemize yönelik terör tehdidini, terör örgütünün arkasında kimin olduğuna bakmaksızın kaynağında ortadan kaldırmakta kararlıyız."

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Erdoğan, "DEAŞ'la göğüs göğse çarpışan, şehitler verme pahasına bu terör örgütünü hezimete uğratan tek NATO müttefiki olarak bize karşı oynanan bu tiyatroyu sadece acı bir tebessümle karşılıyoruz. Tiyatro oynayanları kendi senaryolarıyla baş başa bırakıp, kendi milli güvenliğimizin gerektirdiği adımları atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sudan'da akan kardeş kanının bir an evvel durmasını temenni ediyoruz"

İsrail-Filistin çatışmasına değinen Erdoğan, son gelişmelerin, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğini bir kez daha gösterdiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi topraklarında asırlarca baskıya, sömürüye, işgale maruz kalmış Afrikalı dostlarının da 1967 sınırları içinde bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi için gerekeni yapacaklarından şüphe duymadığını ifade etti.

Afrika'da olumlu gelişmelerle birlikte üzücü hadiselerin de yaşandığına işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sudan'da akan kardeş kanının bir an evvel durmasını ve krizin suhuletle çözülmesini temenni ediyoruz. Sudan halkının acılarını hafifletmek için insani yardımlarımızı sürdüreceğiz. Sahel bölgesinin ciddi siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik sınamalarıyla yüzleştiği bir gerçektir. Son dönemde sıkıntılı günler yaşayan Nijer'in en kısa zamanda anayasal düzene ve demokratik bir yönetime kavuşmasını ümit ediyoruz. Soruna barışçıl bir çözüm için yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını diliyoruz. Nijer'e yapılacak herhangi bir askeri müdahalenin, bu ülkeyle birlikte bölgenin tamamını daha derin bir istikrarsızlığa sürükleme riski vardır. Gabon'da huzur ve istikrarın korunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz."

"Boko Haram, Eş-Şebab, DEAŞ gibi örgütler hepimizin ortak düşmanıdır"

"Dünya beşten büyüktür." şiarıyla yürüttükleri kutlu mücadeleyi sadece kendileri için değil Afrikalı kardeşleri için de verdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son birkaç yılda yaşananların, tüm insanlığın kaderini Güvenlik Konseyi üyesi beş ülkenin insafına bırakmanın yanlışlığını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1,5 milyara yaklaşan nüfusuyla Afrika kıtasının Güvenlik Konseyi'nde söz ve karar hakkının olmamasının çok büyük bir adaletsizlik olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afrika'nın Güvenlik Konseyi'nde hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi için güç birliği yapmamız gerektiğine inanıyorum. Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke olarak Afrikalı kardeşlerimizin karşılaştığı güvenlik sınamalarını gayet iyi biliyoruz. Boko Haram, Eş-Şebab, DEAŞ gibi örgütler sadece birkaç ülkenin sorunu değil, hepimizin ortak düşmanıdır. Bizim nazarımızda FETÖ ve PKK ile masum Afrikalıların canına kasteden bu terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. FETÖ'yle mücadelemize destek veren, bu teröristlerin faaliyetlerini yasaklayan, örgütle iltisaklı, sözde eğitim kurumlarını Maarif Vakfımıza devreden veya kapatan tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Bir Afrika atasözünde, "Bugün yaptığımız her şey tarihe kazınır." dendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah biz de bugün yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) forumun gerçekleşmesi için gösterdikleri işbirlikleri ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Afrika kıtasıyla ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan firmalara ödülleri verildi

Törene, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Assoumani Azali, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Afrika İş Konseyi Başkanı Amany Asfour, İstanbul Valisi Davut Gül, DEİK Başkanı Nail Olpak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Türkiye ile Komorlar Birliği arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Komorlar Birliği Posta, Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Kamalidine Souef imza attı.

Daha sonra Erdoğan ile Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali, Afrika kıtasını kapsayan projeler geliştiren ve kıtayla ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan 6 firmanın yöneticilerine ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan "Karadeniz vapuru rota tablo" adlı eseri Azali'ye hediye etti.

Ticaret Bakanı Bolat ile DEİK Başkanı Olpak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Tören, aile fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.