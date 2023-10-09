Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa hazırız

Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

Müslümanlar olarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın gönül dünyamızda ayrı bir yeri var. Bu bölge birinci dünya savaşının ardından orayı terk etmek zorunda kalmamızla birlikte çatışmanın, işgalin eksik olmadığı bir yere dönüştü. Sorunların bu kadar derinleşmesinde elbette uluslararası toplumun Filistinlilere verdiği sözleri yerine getirmemesinin de çok ciddi payı vardır. 1949 yılından beri İsrail devletini tanıyoruz ve kimi zaman kesintiye uğrasa da diplomatik ilişkilerimzii sürdürüyoruz. 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. Filistin halkını sürekli taciz ederek, evlerine ve arazilerine el koyarak bölgedeki sorunun çözülemeyeceği açıktır. Böyle bir yaklaşım barış arayışlarının hüsranla sonuçlanmasına yol açar. İsrail'in Filistin halkının temel haklarını hiçe sayan yaklaşımı son olayda görüleceği üzere kendi halkını tehdit etmektedir. Biz ne İsrail topraklarında ne Filistin topraklarında tek masumun burnunun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik, söylüyoruz. Bugün de aynı yerdeyiz. Bugün hiçbir ayrım yapmadan, insanı bu şekilde savunuyoruz. İsrailli svillere yönelik rastgele eylemlere de aynı şekilde karşıyız. Gazze'nin yerle yeksan edilmesi, camilerin bombalanması sivil ölümleri asla kabul edilemez bir durumdur. Savaşın da bir adabı ve ahlakı vardır. Tüm taraflar buna riayet etmekle mükelleftir. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bir şiddet sarmalına girilmesi ilave acıdan başka bir şey getirmez. İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere saldırıları durdurma çağrısı yapıyoruz. Filistinlilerden'den İsrail'e yönelik tacizleri durdurmalarını istiyoruz. Gün fevri değil devlet akıyla soğuk kanlılıkla hareket etme günüdür. Türkiye olarak tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bugün Filistin devlet başkanı Abbas ve sayın Herzog ile son derece verimli birer telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Gazze halkının ihtiyaç duyacağı insani yardım malzemelerinin tedariki konusunda da gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz.