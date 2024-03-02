Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da vatandaşlara hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Şu anda meydanda 80 bin kişi var. On binler bugün Antalya'da bizimle beraber.

Antalya, sadece Türkiye'nin değil, artık dünyanın bütünleştiği bir yer.

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Antalya; turizmiyle, tarımıyla ticaretiyle, insanıyla ülkemize değer katıyor. Antalya, artık turizmin ve tarımın değil diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline dönüşüyor.

Seçimler, siyasetçiler için hesap verme dönemidir. Biz zaten yıllardır hesap veriyoruz ama hesaptan kaçanlara da 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız?

Bizler her meselesinde Antalya'nın yanında yer almaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteğiniz için teşekkür ediyorum.

Antalya'ya hizmete talibiz. Bu muhteşem mitingimizin 31 Mart'taki zaferimizin müjdecisi olduğuna inanıyorum.

Bu ülkeyi çöpten, çamurdan, çukurdan çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz.

Siyasi hayatımız boyunca "Ne aldanan olacağız ne de aldatan olacağız" anlayışına sıkı sıkıya bağlandık. Milletimize asla yalan söylemedik. Bizi aldatmaya kalkanlar da kendi kazdıkları kuyuya düştüler.

Ayrıntılar geliyor...