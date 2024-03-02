Antalya Şehir Hastanesi açılışında konuşan Erdoğan: Türkiye dünyada önde geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi açılışında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

En ileri tıp teknolojileriyle donatılan Antalya Şehir Hastanemiz bin 500 yatak kapasitesi ile şehrimize önemli bir katkı sağlayacaktır.

İktidara gelirken milletimize, ülkemize 4 temel sütun üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Eğitim, adalet, sağlık, güvenlik olarak sıralamıştık.

Alt yapısı, sistemi ve insan kaynağı ile yaptığımız sağlık, adalet ve güvenlik alanındaki reformlar sayesinde huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşıyoruz.

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Sağlıkta eski Türkiye manzaralarını yaşı 35-40'ın üzerinde olanlar iyi bilir. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. O çarpık sistemi hatırlayın, sağlam girenin bile hasta çıktığı o köhne düzeni değiştirmek için çok çalıştık.

Şehir hastanelerimiz bu gayretin bir ürünüdür.

Şehir hastaneleri sistem olarak ülkemize mahsus ve yeni bir sağlı sistemidir. Şehir hastanelerini eşi benzeri olmayan birer şifa merkezi olarak milletimizin hizmetine sunmaya devam etmekte kararlıyız.

Milletimiz, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyor. Türkiye dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden biri.

Hayatlarında ülkeye eser kazandırmamış, millete hizmet etmemiş olanların bu tür yatırımları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz.

ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metrekare arazi üzerine inşa edilen 1500 yataklı Antalya Şehir Hastanesi, kentteki en büyük sağlık yatırımı.

4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.

Bünyesinde Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Damar Hastanesi, Genel Hastane var. Hastanenin sağlık turizminde de yeri büyük olacak.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın '5 yıldızlı otel konforunda' dediği şehir hastanelerimizin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı yarın yapılıyor"