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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara-Sivas hızlı treni mayıs sonunu kadar ücretsiz

Yeniakit Publisher
2023-04-26 17:54:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara-Sivas hızlı treni mayıs sonunu kadar ücretsiz

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas hızlı treninin mayıs sonunu kadar ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün seferlerine başlayan Ankara-Sivas yüksek hızlı treniyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun" dedi.

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