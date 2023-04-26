Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara-Sivas hızlı treni mayıs sonunu kadar ücretsiz
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas hızlı treninin mayıs sonunu kadar ücretsiz olacağının müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün seferlerine başlayan Ankara-Sivas yüksek hızlı treniyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Putin'den Akkuyu kararı