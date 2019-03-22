Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya’da vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, “Teröristlerin yaptığı eylemleri işlerine geldiği ölçüde dünya kamuoyuna yansıtanlar, Batı’daki saldırıları görmezden geliyor. Irak’ta, Suriye’de DEAŞ, PKK, PYD ne ise Avrupa’da yükselen ırkçılık aynı şeydir. Hepsinin hedefinde masum insanlar vardır, Müslümanlar vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Selim Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaşa hitap etti. Amasya’nın Viyana kapılarına dayanan Merzifonlu Kara Mustafa’nın şehri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Viyana Kuşatması’nı biz unutmuş olabiliriz ama elin oğlu unutmuyor. Ülkemizden 16 bin 500 km uzaklıktaki Yeni Zelenda’da bir terörist çıkıyor cami basıp 51 kardeşimizi şehit ediyor. Silahının üzerinde yazdığı yazılardan biri de Viyana Kuşatması’nın tarihi 1683’tür. Ülkemize Viyana Kuşatması’ndaki hataları tekrar ettirmek isteyenler var. Viyana’yı aşsak Avrupa bizim olacakken, Viyana’dan döndük Trakya’daki topraklarımızı bile çok görüyorlar. Biz buraya 22 milyon kilometre kareden küçüldük küçüldük 780 bin kilometre kareye geldik. Nereden nereye? Bize Anadolu’yu da çok görüyorlar. Bugün bize Viyana kuşatmasındaki hataları tekrarlatmak isteyenler var. Bu hesabın dışarıda olduğu gibi içeride destekçileri var. Terör örgütleri dahil herkesle iş birliği halindeler. Teröristlerin yaptığı eylemleri işlerine geldiği ölçüde dünya kamuoyuna yansıtanlar, Batı’daki saldırıları görmezden geliyor. Irak’ta, Suriye’de DEAŞ, PKK, PYD ne ise Avrupa’da yükselen ırkçılık aynı şeydir. Hepsinin hedefinde masum insanlar vardır, Müslümanlar vardır” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, “Bay Kemal, ‘17 senedir ne yaptınız’ diyor. Size ekranda gösterdiğim sadece Amasya’ya yaptıklarımız bir kısmı. Bay Kemal senin bunlardan haberin var mı? Biz 17 yılda Amasya’ya 10,2 katrilyon yatırım yaptık. Şimdi sizlere bir müjde veriyorum. Amasya’ya şehir hastanesi standartlarında 600 yataklı devlet hastanesi yapacağız. En kısa sürede gerekli yapı çalışmalarını tamamlayıp inşaatına başlayacağız. Amasya’da 5 adet tünel yaptık. Az önce içinden geçtim, Allah’ıma hamdolsun. Biz Ferhat’ız Ferhat. Şirin burada. Dağları deldik Şirin’e ulaştık. Yaparsa AK Parti yapar. Yapımı devam eden Merzifon Havaalanı yolunu bu yıl bitiriyoruz. Köprüleri ve köprülü kavşağı ile birlikte Merzifon-Çorum ayrımı yolunu da bir sonraki yıl bitiriyoruz. Ulaşımda 29 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 252 kilometreye ulaştırdık. Amasya’ya 3 baraj inşa ettik, 5 baraj daha inşa ediyoruz. Çarşamba-Ayvacık-Taşova yolunu 2023 e kadar bitiriyoruz. Amasya da İmar Barışı’yla 39 bin vatandaşımızın sorununu çözdük. Etüt çalışmaları devam eden hızlı tren hattıyla Amasya Karadeniz, diğer taraftan İç Anadolu ya bağlanacak. Yeşilırmak’ı kauçuk bent ile şişirerek su seviyesini yaz aylarında da azalmasının önüne geçiyoruz. Merzifon OSB’yi 42 hektar daha geliştirerek bin kişilik yeni istihdam daha oluşturuyoruz. Çiftçilerimize 806 milyon lira tutarında destek verdik. Toplamda 5 katrilyon liralık ödeme yaptık. Önümüzdeki dönemde Amasya2yı daha fazla hizmetle buluşturacağız. Artık 8 gün kaldı. 31 Mart’ı fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Ülkemizin önünü kesmek için ümitlerini 31 Mart’a bağladılar” şeklinde konuştu.