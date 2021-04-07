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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ramazanda dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamak
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ramazanda dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 16:33:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ramazanda dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Aslolan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere, dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir. Şayet biz, ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısta başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride yol açacağı ticari hareketliliği yakalayabiliriz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Sorun, bu zatın vaatlerinin dibinin delik olması. İçinde açık darbe tehdidi olan malum bildiriye onlardan çok daha sıkı bir şekilde sarılıyor. Allah kimseyi şaşırtmasın." dedi.

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