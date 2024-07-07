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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan yurda döndü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan yurda döndü

Yeniakit Publisher
2024-07-07 07:02:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek için gittiği Berlin'den İstanbul'a geldi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 2-1'lik skorla Türkiye'nin turnuvaya veda ettiği maçın ardından yurda dönen Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.

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