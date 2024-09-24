  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Göz göre göre çıkmamıştı: Ali Koç’un cebinden mi çıkacak Mourinho’nun cebinden mi? Kasıtlı bir girişim…

Bakan Yerlikaya’dan soruşturma iddialarına sert tepki: ‘Alçakça bir yalan’

Türkiye'den çok sert F-35 tepkisi: Bu kararı alırsanız isabetli olur

Türkiye'de 350 milyar dolarlık altın rezervi! Her yerden fışkırıyor ama çok büyük bir sıkıntı var

Neler çıkıyor neler! CHP'li vekilin arabasında rezalet yeni detaylar

Göz göre göre varil varil petrol çalınıyor! Türk savaş helikopterleri peş peşe havalandı

Türk bayrağı açan Cihat Yaycı Paşa meydan okudu

Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

Eşi tabutunu böyle öptü! Şehit Polis Şeyda Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı!

CHP'li belediye Osmanlı mezarlığını yerle bir etti!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Almanya ilişkileri, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Basına kapalı gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz'la görüşmesinde, Türkiye ile Almanya ilişkileri, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle vize meselesinin bir an önce çözülmesi için Almanya'dan da destek beklendiğini kaydetti.

Erdoğan, Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik desteklerinin Gazze'deki eşi benzeri görülmemiş katliamlara neden olduğunu söyledi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD’de sevgi seli
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD’de sevgi seli

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD’de sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli! Herkesle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli! Herkesle sohbet etti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli! Herkesle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan TURKEN Foundation'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TURKEN Foundation'ı ziyaret etti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan TURKEN Foundation'ı ziyaret etti

Erdoğan, Rama'yı kabul etti
Erdoğan, Rama'yı kabul etti

Gündem

Erdoğan, Rama'yı kabul etti

İstifa etmişti! New York'ta Erdoğan'ı bakın kim karşıladı!
İstifa etmişti! New York'ta Erdoğan'ı bakın kim karşıladı!

Gündem

İstifa etmişti! New York'ta Erdoğan'ı bakın kim karşıladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan UCM Başsavcısı Khan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan UCM Başsavcısı Khan’ı kabul etti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan UCM Başsavcısı Khan’ı kabul etti

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23