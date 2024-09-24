Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Almanya ilişkileri, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Basına kapalı gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz'la görüşmesinde, Türkiye ile Almanya ilişkileri, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle vize meselesinin bir an önce çözülmesi için Almanya'dan da destek beklendiğini kaydetti.
Erdoğan, Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik desteklerinin Gazze'deki eşi benzeri görülmemiş katliamlara neden olduğunu söyledi.