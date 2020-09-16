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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 19:04:45 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
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