Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü münasebetiyle tebriklerini iletti.
İki ülke ilişkileri ele alındı
Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri detaylı şekilde ele alındı.
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