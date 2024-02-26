  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-02-26 19:29:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü münasebetiyle tebriklerini iletti.

 

İki ülke ilişkileri ele alındı

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri detaylı şekilde ele alındı.

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için anlamlı doğum günü mesajı
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için anlamlı doğum günü mesajı

Gündem

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için anlamlı doğum günü mesajı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının maçını izlerken böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının maçını izlerken böyle görüntülendi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının maçını izlerken böyle görüntülendi

Putin'den Erdoğan'a jest" target="_blank">
Putin'den Erdoğan'a jest
Putin'den Erdoğan'a jest

Gündem

Putin'den Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 5 yıl boşa geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 5 yıl boşa geçti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 5 yıl boşa geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları! Doğum günü için hazırlanan klipte bu gösterilince kendisini zor tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları! Doğum günü için hazırlanan klipte bu gösterilince kendisini zor tuttu

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları! Doğum günü için hazırlanan klipte bu gösterilince kendisini zor tuttu

Başkan Erdoğan dünyaya haykırmıştı! BM sonunda dize geldi: Guterres'ten çarpıcı itiraf
Başkan Erdoğan dünyaya haykırmıştı! BM sonunda dize geldi: Guterres'ten çarpıcı itiraf

Dünya

Başkan Erdoğan dünyaya haykırmıştı! BM sonunda dize geldi: Guterres'ten çarpıcı itiraf

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23