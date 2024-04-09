  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Hakan’dan olay “Erdoğan” yazısı! Saadetçiler ve Yeniden Refahçılar ha bu da size dert olsun

İYİ Parti, Ordu seçimleri için YSK'ye olağanüstü itirazda bulundu

Ali Koç koskoca kulübü ne hale düşürdü! ‘Sahadan çekildiğinizde gurur duydum’

Ukrayna yine bir şeyler deniyor! Türkiye'yi bırakıp BAE ile anlaştılar

"Mazbata verilmesi skandaldır" diyen Bahçeli'den flaş açıklama! Van'da hukuki bir mesele çarpıtıldı

Eski asker KAAN sonrası Türkiye'ye karşı çıkacak 3 ülkeyi açıkladı! Bir ülke var ki ne alaka diyeceksiniz

Dolar 20 liraya mı düşecek? İslam Memiş'ten çok net cevap geldi!

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Askerdeyken nasıl sigortalı olunur?

Türkiye devrede! Artık kendisi üretecek! 'Kapasiteyi iki katına çıkaracağız' deyip ilan ettiler!

Sezer’in ve Baykal’ın lüks hayatı Özkan’ın iftirası! Jakuzili lider öyle değil böyle olur
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile bayramlaştı!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile bayramlaştı!

Yeniakit Publisher
2024-04-09 15:46:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile bayramlaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü.

Ramazan Bayramı için tebrikleştiler

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için anlamlı doğum günü mesajı
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için anlamlı doğum günü mesajı

Gündem

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için anlamlı doğum günü mesajı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

İstanbul’un önemli camilerinden bazılarını sizler için derledik: Peki sizin tercihiniz neresi? ‘Bayram Namazı’nı hangi camide kılmalı?
İstanbul’un önemli camilerinden bazılarını sizler için derledik: Peki sizin tercihiniz neresi? ‘Bayram Namazı’nı hangi camide kılmalı?

Gündem

İstanbul’un önemli camilerinden bazılarını sizler için derledik: Peki sizin tercihiniz neresi? ‘Bayram Namazı’nı hangi camide kılmalı?

Ebeveynler dikkat! Bayram çocuklar için büyük fırsat
Ebeveynler dikkat! Bayram çocuklar için büyük fırsat

Etkinlikler

Ebeveynler dikkat! Bayram çocuklar için büyük fırsat

Uzmanından doğru beslenme uyarıları! Bayram günü bu hatayı yapmayın!
Uzmanından doğru beslenme uyarıları! Bayram günü bu hatayı yapmayın!

Sağlık

Uzmanından doğru beslenme uyarıları! Bayram günü bu hatayı yapmayın!

AK Parti’nin Ramazan Bayramı programında sürpriz isimler! O partilerle bayramlaşacaklar
AK Parti’nin Ramazan Bayramı programında sürpriz isimler! O partilerle bayramlaşacaklar

Gündem

AK Parti’nin Ramazan Bayramı programında sürpriz isimler! O partilerle bayramlaşacaklar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23