Cumhurbaşkanı Erdoğan-Akşener görüşmesinde şok iddia! Özür mü diledi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde Külliye'de yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. Yazar Ferhat Murat, katıldığı canlı yayında Erdoğan-Akşener görüşmesine dair önemli bilgiler verdi. Murat, Akşener'in Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle özür dilediğini söyledi.

'ZATEN BİR SÜREDİR AKŞENER İLE ERDOĞAN DİYALOG HALİNDEYDİ'

Yazar Ferhat Murat açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Zaten bir süredir Erdoğan ve Akşener diyalog halindeydi. Yerel seçimlerden önce dolaylı yoldan iletişim süreci vardı.

'ÖZÜR DİLEME SÜRECİ GERÇEKLEŞTİ'

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Meral Akşener, Sayın Cumhurbaşkanı ile dolaylı şekilde görüşürken öncelikle Bahçeli ile dolaylı ve telefonla görüşme yaptı. Bir taraftan da dolaylı bir şekilde Devlet Bahçeli'yle sonrasında da telefonda görüştü. Geçmişe yönelik siyasi alanda sarf edilen sözlerden dolayı özür dileme süreci gerçekleşti. Bu görüşme genel başkan iken oldu. Bu görüşmede İYİ Parti'nin stratejilerini belirleme noktası yoktu."