Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı"na katılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na başkanlık edecek. AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yoğun mesai yapılıyor.

Bu kapsamda, partinin genel merkezinde bugün saat 17.30'da AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı, Ahmet Sorgun ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Ali İhsan Yavuz da katılacak.

Toplantıda, AK Parti'nin seçim stratejisine ilişkin detaylar ele alınacak, milletvekilliği adaylık süreci, miting programı, seçim şarkısı, temayül yoklaması takvimi ve seçim sloganları gibi konularda kararlar alınacak.