Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı’ndan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sütlüce’de bulunan AK Parti İstanbul Başkanlığına geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İstanbul’daki temayül yoklaması sonrası gerçekleştirilen toplantıda 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve ilçe başkanları ile bir araya geldi.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.
Medya
Erdoğan, İstanbul seçimi için aradığı ismi buldu! Cumhurbaşkanı’na en yakın isimlerden biri olan Abdulkadir Selvi, o kişiyi böyle duyurdu
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
Putin’den bomba “Erdoğan” çıkışı! Ha bu da birilerine kapak olsun! Ne oldu, renginiz mi soldu?