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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı’ndan ayrıldı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı’ndan ayrıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-17 19:27:00 - 2023-12-17 19:29:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sütlüce’de bulunan AK Parti İstanbul Başkanlığına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İstanbul’daki temayül yoklaması sonrası gerçekleştirilen toplantıda 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve ilçe başkanları ile bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.

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