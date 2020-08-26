Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta gençlerle buluştu

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen yemeğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da iştirak etti.

Davetlilerle birlikte etkinlikler kapsamında gençlerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından ok ve yay verildi.