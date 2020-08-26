  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta gençlerle buluştu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta gençlerle buluştu

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sanatçı ve gençlerle akşam yemeğinde buluştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 01:03:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta gençlerle buluştu

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen yemeğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da iştirak etti.

Davetlilerle birlikte etkinlikler kapsamında gençlerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından ok ve yay verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye bölgeden petrol müjdesi! Uzmanlar öyle bir bilgi verdi ki...
Gündem

Türkiye'ye bölgeden petrol müjdesi! Uzmanlar öyle bir bilgi verdi ki...

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaza yakın noktalarda petrol olabileceği öğrenildi. Uzmanlar, doğalgaz ve petrolün yan yana, a..
Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor
Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, dolar alacaklara tavsiyelerde bulunarak Mart 2021 için kritik bir müjde haberi verdi.
Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı
Gündem

Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı

Türkiye'nin bölgede giderek yükselen gücü ve etkisi dünya basınında endişeyle karşılandı. Savunma sanayinde büyük bir ivme yakalayarak şahla..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı