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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil bir değerlendirme bekliyoruz!

Erdoğan EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin koşulları yerine getirdiğini vurguladı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil bir değerlendirme bekliyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol  Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahipliği için Türkiye'nin tüm gerekli koşulları  yerine getirdiğini vurgulayarak, adil bir değerlendirme beklediklerini söyledi.

"ADİL BİR DEĞERLENDİRME BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için  Türkiye’nin tüm gerekli koşuları yerine getirdiğini vurgulayarak, "Adil bir  değerlendirme bekliyoruz" dedi.

Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili söylentilerin gerçeği  yansıtmadığını ifade eden Erdoğan, "Türkiye zaten turizm açısından çok dinamik ve  verimli bir ülke. Avrupa Şampiyonası’nda statların doluluğu, sponsor ve reklam  gelirlerinin artması konularında şüphe duyulmamalı" diye konuştu.

"UEFA OBJEKTİF DEĞERLENDİRME YAPARSA..."

Hemen hemen tüm büyük şehirlerde, çoğu zaman Avrupa ülkelerinde bile  bulunmayan büyük kapasiteleri olan spor kompleksleri, stadyumlar ve spor  salonları inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, "UEFA objektif değerlendirme yaparsa, bu gerçekleri görebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 55 havalimanına, hızlı trenlere,  iyi ulaşım altyapısına ve otoyollara sahip olduğuna işaret ederek, her yıl 40  milyon turistin A noktasından B noktasına gittiğini kaydetti.

Almanya’nın 1974, 1988 ve 2006’da 2 dünya kupası ve bir Avrupa  şampiyonasını düzenlediğini anımsatan Erdoğan, “Ev sahipliği için tüm şartları  yerine getiren Türkiye gibi futbol coşkusuna sahip ülkeye bu fırsatın verilmesi  gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 17:37
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