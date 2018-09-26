Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil bir değerlendirme bekliyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahipliği için Türkiye'nin tüm gerekli koşulları yerine getirdiğini vurgulayarak, adil bir değerlendirme beklediklerini söyledi.

"ADİL BİR DEĞERLENDİRME BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için Türkiye’nin tüm gerekli koşuları yerine getirdiğini vurgulayarak, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz" dedi.

Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Erdoğan, "Türkiye zaten turizm açısından çok dinamik ve verimli bir ülke. Avrupa Şampiyonası’nda statların doluluğu, sponsor ve reklam gelirlerinin artması konularında şüphe duyulmamalı" diye konuştu.

"UEFA OBJEKTİF DEĞERLENDİRME YAPARSA..."



Hemen hemen tüm büyük şehirlerde, çoğu zaman Avrupa ülkelerinde bile bulunmayan büyük kapasiteleri olan spor kompleksleri, stadyumlar ve spor salonları inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, "UEFA objektif değerlendirme yaparsa, bu gerçekleri görebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 55 havalimanına, hızlı trenlere, iyi ulaşım altyapısına ve otoyollara sahip olduğuna işaret ederek, her yıl 40 milyon turistin A noktasından B noktasına gittiğini kaydetti.

Almanya’nın 1974, 1988 ve 2006’da 2 dünya kupası ve bir Avrupa şampiyonasını düzenlediğini anımsatan Erdoğan, “Ev sahipliği için tüm şartları yerine getiren Türkiye gibi futbol coşkusuna sahip ülkeye bu fırsatın verilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.