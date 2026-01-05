Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

2026'nın ilk Kabine Toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı yaptığı toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde bizleri takip eden tüm vatandaşlarımı buradan saygıyla selamlıyorum. Dünyada, bölgemizde, ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir seneyi daha geride bırakıp büyük umutlarla 2026 yılını karşıladık.

Öncelikle yeni yılın ülkemize, milletimize, başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, aziz milletimize huzur, kardeşlik ve bereket dolu bir yıl temenni ediyorum.

Yine bu vesileyle 2025 yılı boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ve hedeflerine daha da yaklaşması için ter döken herkese teşekkür ediyorum.

Devletimizin bekasını ve insanımızın huzurunu temin uğrunda can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnettarlığımı ifade ediyorum.

Özellikle geçen hafta DEAŞ'lı teröristlerin hayattan kopardığı 3 emniyet mensubumuza bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin her biri metanet abidesi olan muhterem ailelerine ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Yeni yılın ilk günlerinde şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Aziz vatandaşlarım; Türk milleti olarak bizler 86 milyon insanımız ve yurt dışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimizle gerçekten büyük bir aileyiz.

Ankara'daki, Adıyaman'daki, Diyarbakır, Bursa, Trabzon, Tekirdağ'daki ve diğer tüm vilayetlerdeki vatandaşlarımız neyse dünyanın farklı köşelerinde hayat, haysiyet, helal rızık mücadelesi veren milyonlarca kardeşimiz de canımızdan bir parçadır.

Siyasi görüşten, kökenden, mezhep ve meşrepten olursak olalım hepimiz şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanın sevdalılarıyız. 86 milyon olarak kardeşiz, kaderdaşız.

Ezelden ebede biriz ve beraberiz

Ezelden ebede biriz ve beraberiz. 27 Aralık'ta vefatının 89. sene-i devriyesinde bir kez daha rahmetle andığımız İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'in Safahat'ından süzülen şu mısralar bizim pusulamızdır. Bakınız ne diyor o büyük şair: 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.'

İşte bu şuurla tefrikayı, fitneyi, bozgunculuğu kapımıza yaklaştırmadan ebedi ve ezeli kardeşliğimize hep birlikte sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor.

Elbette bunu söylerken şunu da aklımızdan çıkarmıyoruz: Bir dağ ne kadar uluysa başındaki duman da o derece koyu olur. Bizi de ayırmak isteyenler, aramıza nifak sokmak isteyenler, bizi birbirimize düşürmek isteyenler daima olmuştur ve olacaktır.

Özgür Özel'e cevap

(CHP'li Özel hakkında) Biz ana muhalefetin başındaki zat gibi yabancı ülkelerden 5 dakikalık ilgi dilenmiyor onlara yalvarmıyoruz.

Ana muhalefet partisi genel başkanı iç politikada olduğu gibi dış politikada da 3. sınıf popülizm yapıyor, neyi savunduğu belli değil.

CHP'nin tek bildiği bizim ak dediğimiz kara doğru dediğimize yanlış demektir. Muhalefet iktidar yıpransın da ne olursa olsun yaklaşımıyla hareket edemez.

Çirkin tahriklere gelmeyeceğiz.

Venezuela mesajı: Trump'a ilettim

Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu pek çok kez göstermiştir. İki dost ülke olarak zor günlerimizde birbirimizle dayanışma içinde olmaya önem ve öncelik verdik.

Uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Hem Türkiye hem dost Venezuela halkı için en iyisi neyse onu yapmanın gayretindeyiz.

Sayın Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik.

Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir.

Gençlere müjde: Burs ve kredi miktarı yükseldi

Üniversiteli gençlere müjdeyi vermek isterim. Üniversite öğrencilerimize 45 lira burs veriliyordu. Biz bu rakamı katladık. Daima gençlerimizin yanında olduk. 2025 yılında 1 milyon 518 bin öğrencimize destek sunduk. Sadece geçen sene sağladığımız kredi toplamı 34 milyar 14 milyon liradır. 2026'da öğrencilerimize yüzde 33 artış yapıyoruz..

