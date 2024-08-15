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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı olarak hepiniz ile gurur duyuyorum.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı olarak hepiniz ile gurur duyuyorum.

Yeniakit Publisher
2024-08-15 20:09:00 - 2024-08-15 20:25:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı olarak hepiniz ile gurur duyuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan "Sizlerin şu birlikteliğini, cesaretini gördükçe Cumhurbaşkanı olarak hepiniz ile gurur duyuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sizlerin şu birlikteliğini, cesaretini gördükçe Cumhurbaşkanı olarak hepiniz ile gurur duyuyorum.

Vatanımızın dört bir yanında ve denizlerimizde görev yapan kahramanlara, eli tetikte gözü ufukta nöbet tutan tüm güvenlik güçlerimize buradan sevgilerimi gönderiyorum.

Öğrencilerimizin ve ailelerin heyecanına şahitlik etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.
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