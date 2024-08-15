Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı olarak hepiniz ile gurur duyuyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sizlerin şu birlikteliğini, cesaretini gördükçe Cumhurbaşkanı olarak hepiniz ile gurur duyuyorum.

Vatanımızın dört bir yanında ve denizlerimizde görev yapan kahramanlara, eli tetikte gözü ufukta nöbet tutan tüm güvenlik güçlerimize buradan sevgilerimi gönderiyorum.

Öğrencilerimizin ve ailelerin heyecanına şahitlik etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

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Eğitim hayatınız boyunca gerek mesleki olarak, gerekse diğer hususlarda sizlere destek olan hocalarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Sizleri emekle, çileyle, fedakarlıkla büyüten ailelelerinize şükranlarımı sunuyorum. 4117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz.