Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Türkiye siyasetinin çeyrek asrına damga vuran AK Parti 23 yaşında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 23. yıl dönümü programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamına 85 milyon vatandaşımın her birine buradan selamlarımı gönderiyorum.

Bizleri takip eden kardeşlerime aynı şekilde sevgilerimi iletiyorum. Bu sevdaya gönül veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Aramızda olmayan arkadaşlarımı rahmetle yad ediyorum.

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Bugün mutluyuz ve gururluyuz. AK Parti ailesi olarak bugün heyecanlıyız. 23. yaşımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.

En büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor. Böyle bir milletin mensubu ve hizmetkarı olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz.

AK Parti bundan 23 yıl önce 'milletin umudu' olarak milletimiz tarafından kuruldu.

23 sene önce problemlerin altında ezilen Türkiye'ye "meselelerimiz çözümsüz değildir" özgüvenini aşıladık.

AK Parti milletin umudu olarak millet tarafından kuruldu. 14 Ağustos 2001'de bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık. Kefenimizi giyerek başlattığımız hareketin milletimizin emin ellerde olacağının sözünü verdik.

Meselelerimiz çözümsüz değildir güvenini aşıladık Türkiye'ye. Muhafazakar demokrat kimliğimizle sorunları çözmeyi vaat ettik. Bir dip dalga hareketi olan AK Parti kısa sürede milyonların umudu oldu.

23 yıl boyunca hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için ter döktük, çalıştık. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz biliyor.

Problemlerin karmaşıklığı karşısında ürken, çekinen, korkan değil, meselelerin üzerine cesaretle giden ve çözüme odaklanan bir anlayışla hareket ediyoruz.

Türkiye'yi yönetme mesuliyetini devraldığımız andan itibaren milletimize karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin çabasındayız.

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