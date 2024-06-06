İkili iş birliği... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 5 milyar dolarlık ticaret hacmi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından bazı satır başları:

Görüşmelerimizde ortaklığımızı derinleştirecek adımları görüştük. Her alanda atabileceğimiz somut adımları ele aldık.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ

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Konsey toplantısı vesilesiyle birçok anlaşmaya imza attık. Bu anlaşmalar zeminimizi kuvvetlendirecektir. Özbekistan'daki Türk yatırımlarının artmasından memnuniyet duyuyoruz. İş insanlarını ortak bağlar kurması için teşvik edeceğiz. Atacağımız adımlarla 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.

"GAZZE'DEKİ ZULÜM DURDURULMALI"

İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 aydır sürdürdüğü saldırılar ana gündem maddelerimiz arasındaydı. İsrail'e silah desteği veren ülkeler bu katliamın ortağıdır. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması için çağrı yapıyoruz. Özbekistan'ın iki devletli çözümü desteklemesinden ötürü teşekkür ediyoruz. Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere hukuki tüm adımlara girişimlerimiz sürüyor. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri, ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in konuşmalarından bazı satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geniş kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda tarihi belgeyi imzaladık.

"TÜRKİYE DÜNYADA SÖZ SAHİBİ ÜLKE OLDU"

Türk halkının cihanşümul başarılarından gurur duyuyoruz. Türkiye dünyada büyük bir itibara sahip