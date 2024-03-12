Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçiler ile bir araya geldiği iftar programında konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İsrail Gazze'yi bir imha kampı haline çevirdi. Bunu sadece biz değil vicdan sahibi herkes söylüyor.

İsrailli yöneticiler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de susuzluktan ve açlıktan ölen bebeklerin hesabını versin

Biz konuştuğumuzda Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamadılar.

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